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Геоданные со спутников начнут продавать в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В России впервые начнут продавать геоданные со спутников. Новый сервис, открывающий доступ к ним в том числе частным компаниям и гражданам, в ближайшее время представят «Российские космические системы» (РКС).

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Заказчики смогут получать на свой компьютер или смартфон снимки и аналитические отчеты о том, как идут стройки жилых объектов и дорог, информацию о лесовырубках и появлении незаконных свалок бытовых отходов.

Данные будут понятны любому потребителю. Космические снимки могут также пригодиться в качестве доказательной базы в суде, например, для отстаивания прав в земельных спорах и вопросах собственности.

Часть вырученных денег будет использована для совершенствования систем зондирования земли. В РКС пояснили, что стоимость услуги будет определяться в индивидуальном порядке в зависимости от объема запрашиваемой информации.

Возможности облачного сервиса РКС уже протестировали при изучении паводка на реке в Тулуне Иркутской области. Космическая съемка позволила вести непрерывный мониторинг разлива реки в режиме реального времени.

До сих пор воспользоваться услугой могли только госструктуры по официальному запросу в Роскосмос. Интерфейс сервиса и возможности работы с ним будут продемонстрированы в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019 в Жуковском.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пальцем с неба: геоданные со спутников начнут продавать

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