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Приемку школ к новому учебному году завершат в Мурманске 19 августа

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В Мурманске продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Одним из объектов проверки стала гимназия № 8.

«Главная задача — обеспечить безопасность пребывания детей — здесь полностью выполнена. Замечаний нет, так что родители могут быть спокойны», — цитирует ИА «Би-порт» главу муниципального образования города Мурманска Тамару Прямикову.

По словам директора учреждения, здесь выполнен полный комплекс по подготовке к учебному году, в том числе косметический ремонт кабинетов.

Приемка школ и детских садов должна завершиться 19 августа.

В Оренбургской области также завершается приемка школ и детских садов к новому учебному году. Почти половина учреждений проверку прошла успешно.

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