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Более 700 школ и детских садов Оренбуржья прошли приемку

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В Оренбургской области завершается приемка школ и детских садов к новому учебному году. Почти половина учреждений проверку прошли успешно.

Проверки школ, детских садов, учреждений дополнительного и профессионального образования началась с 25 июля. По состоянию на 13 августа, из 1 674 организаций проверку успешно прошли 774, пишет РИА «Оренбуржье».

Приемная комиссия оценивает качество ремонта, системы освещения в классах, условия, созданные для учеников. Также внимание уделяется мебели и оборудованию.

На подготовку учебных учреждений к новому учебному году из бюджета региона было направлено 730 млн рублей. На эти средства провели ремонт в 29 школах.

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