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Глава Пензенской области поручил завершить приемку школ к 15 августа

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В Пензенской области продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Губернатор региона Иван Белозерцев 12 августа провел совещание с главами районов и поручил завершить приемку школ к 15 августа.

Как рассказал министр образования региона Александр Воронков, в 11 районах капремонт школ идет по графику, в восьми районах в сроки не укладываются. Например, в Пензе, Заречном и Лопатинском районе проверка началась с сегодняшнего дня, есть опасения, что будут замечания, пишет ИА «Пенза-пресс».

Глава региона в свою очередь заявил, что подготовка школ к новому учебному году является основной задачей и к 15 августа все они должны быть готовы. Белозерцев отметил, что директорам необходимо оказывать помощь. В случае если подрядчики не успевают, главы администраций должны увеличить количество рабочих и выезжать на проблемные объекты.

По словам Воронкова, проверка учреждений образования к учебному году стартовала 15 июля. В общей сложности проверят 568 юридических лиц в 1042 объектах. Прошли приемку 378 учреждений и 706 объектов.

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