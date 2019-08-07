Нарушения пожарной безопасности выявили в школах Подмосковья

Больше половины школ в Московской области проверили на пожарную безопасность перед началом учебного года. Исправить недочеты руководству учреждений необходимо до 1 сентября.

Проверка проведена более чем в 60% учебных заведений. Специалисты обратили внимание на наличие в школах первичных средств пожаротушения, планов эвакуации, проверили состояние аварийных выходов и состояние систем противопожарной защиты. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Всего было выявлено около 1,5 тыс. нарушений. Руководство школ должно исправить их до 1 сентября.

В новом учебном году детей примут почти 3,8 тыс. образовательных учреждений, в их число входят вузы, детские сады, специализированные учреждения и школы.