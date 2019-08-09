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Испорченные продукты нашли в школах Красноярского края

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Роспотребнадзор провел проверку в 400 образовательных организациях Красноярского края. В ряде учебных заведений столовые использовали некачественные продукты.

По данным ведомства, в 14 школах дети питались просроченными продуктами. Еще в 32 учреждениях сотрудники экономили на фруктах, овощах, твороге и сыре. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В 14 заведениях данные продукты были полностью исключены из рациона.

В семи школах при исследованиях нашли фальсификат.

Общая сумма штрафов, нахоженных на учебные учреждения, составила 8,7 млн рублей. Возбуждено 772 административных дела.

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