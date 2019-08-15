Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 15 августа, на сайте агентства.

Кроме того, Fitch повысило приоритетный необеспеченный рейтинг «Башнефти» до уровня «BBB», а также краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте с «F3» до «F2».

Отмечается, что на повышение рейтинга «Башнефти» повлиял ее высокий уровень интеграции в бизнес-процессы материнской компании «Роснефть». Fitch также высоко оценило кредитоспособность последней. Аналитики агентства полагают, что компания достигла низких операционных затрат, комфортного уровня обеспеченности запасами и высокой финансовой стабильности.

Помимо прочего долг «Роснефти» в прошлом году значительно сократился, и ожидается, что долговая нагрузка компании сохранится на уровне показателей международных нефтяных компаний, таких как BP («A», стабильный) и Eni («A-», стабильный).

26 июля сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом. В отчете эксперты отметили ее сильный бизнес-профиль как крупнейшей в мире публичной нефтяной компании по запасам и добыче углеводородов, стабильную государственную поддержку, позитивные показатели по динамике снижения долга.

В феврале международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные кредитные рейтинги нефтяной компании в иностранной и национальной валютах до инвестиционного уровня «BB+».