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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Ла-Манш

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Корабли и суда обеспечения Северного флота зашли в пролив Ла-Манш, сообщает пресс-служба флота в четверг, 15 августа.

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Возглавил отряд ракетный крейсер «Маршал Устинов», передает «Интерфакс». В составе также действуют средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир «СБ-406».

В течение суток корабли пересекут самую узкую часть Ла-Манша — пролив Па-де-Кале — и продолжат свое движение к югу.

Ожидается, что экипаж крейсера примет участие в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России, а также с иностранными ВМС. Также в планах ряд деловых заходов в порты африканских стран и Средиземноморского региона.

«Маршал Устинов» вышел из Североморска 3 июля и к настоящему моменту преодолел более 4 тыс. морских миль. Сначала он принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а после экипаж крейсера поучаствовал в маневрах ВМФ «Океанский щит – 2019».

«Маршал Устинов» — второй корабль проекта 1164 «Атлант». Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Находится в строю с 1986 года. Последняя модернизация крейсера завершилась в 2016 году.

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