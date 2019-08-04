The National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил технику на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, который состоялся в Санкт-Петербурге.

По мнению автора статьи, Россия на прошедшем параде показала всю мощь стремительно меняющегося состава ВМФ. Журналист отметил новейший фрегат «Адмирал Касатонов», на борту которого есть противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК».

По мнению издания, масштабную программу модернизации российского флота поддерживает прагматичная фокусировка на малых и эффективных кораблях, таких как новый корвет «Гремящий», дизельные подлодки «Кронштадт».

Также журналист отметил, что парад 2019 года показал, как ВМФ России упорно прокладывал путь для новых проектов в последние десятилетия. Однако он посетовал, что на смотре не присутствовали атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и авианосец «Адмирал Кузнецов».

Парад состоялся в Петербурге 28 июля, его принимали президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим Военно-морским флотом России Николаем Евменовым.

Финалом торжеств в Санкт-Петербурге стал грандиозный салют. Небо над Северной столицей раскрасилось 2 тыс. фейерверков.