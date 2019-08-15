В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей. Голосовые сообщения из сервисов Cortana и Skype расшифровывают подрядчики. Изучение аудиофайлов теперь прописано в политике конфиденциальности Microsoft. Ранее в соглашении возможность анализа звуковых данных не обозначалась.