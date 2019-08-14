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Пожар в административном задании в Петербурге локализован

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Фото: vk.com/spb_today
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Пожарные локализовали огонь в бизнес-центре на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщили в среду, 14 августа, в городском управлении МЧС России.

Ранее в тот же день в здании, расположенном по адресу Малый проспект 58, загорелись кровля и чердак. Площадь пожара составила 600 кв. м. Никто не пострадал.

«В 18.30 пожар локализован, отказ от третьего и второго повышенных номеров», — цитирует «РИА Новости» сообщение управления МЧС РФ.

1 августа в результате пожара в частном доме в поселке Михайловка в Санкт-Петербурге погибли три человека. Правоохранительные органы рассматривают версию о поджоге.

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