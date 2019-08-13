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Рейсовый автобус сгорел во Владимире

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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области
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Утром во вторник во Владимире загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении на сайте областного управления МЧС.

ЧП произошло на улице Б. Нижегородская около дома 81. Сообщение о пожаре поступило в 5:59, отметили в ведомстве.

«Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавших нет», — добавили спасатели. К ликвидации пожара привлекли семь человек и две единицы техники. Причина инцидента устанавливается.

В конце июня в Аксайском районе Ростовской области загорелся автобус, в котором ехали 70 детей. В результате ЧП пострадавших не было.

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