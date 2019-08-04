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Один человек погиб в ДТП с участием автобуса под Владимиром

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Фото: ГУ МВД России по Владимирской области
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ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло во Владимирской области. В результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, авария произошла около населенного пункта Николо-Ушна. Легковушка въехала в стоящий на обочине автобус ПАЗ, отмечает 4 августа «Интерфакс». После удара оба транспортных средства загорелись.

«В автомобиле был только водитель, погиб», — уточнили спасатели. Травмы, полученные пассажирами автобуса, оцениваются как легкие.

Автобус выполнял регулярный рейс из Мурома во Владимир.

Ранее в воскресенье два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга. Виновники попали в аварию на угнанном автомобиле Kia Rio.

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