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Виновники смертельного ДТП на Урале попали в аварию на угнанном авто

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Фото: МЧС РФ
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Виновники ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли два человека, попали в аварию на угнанном автомобиле Kia Rio. Об этом в воскресенье, 4 августа, «РИА Новости» сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Собеседница агентства рассказала, что машину угнали от улицы 40-летия Комсомола, в настоящее время выясняется точное время совершения преступления.

ДТП произошло примерно в 3:55 мск 4 августа. Причиной аварии, как отмечается, стал водитель автомобиля Kia Rio, который не справился с управлением. Его автомобиль сначала задел SsangYong, затем врезался в LADA Priora, которую отбросило к машинам Toyota Avensis и Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora, мужчины, погибли на месте. Водитель и пассажир Kia Rio, а также водитель Toyota госпитализированы в больницу № 24. У пострадавших, по предварительным данным, диагностирована черепно-мозговая травма.

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