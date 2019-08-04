Виновники смертельного ДТП на Урале попали в аварию на угнанном авто

Виновники ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли два человека, попали в аварию на угнанном автомобиле Kia Rio. Об этом в воскресенье, 4 августа, «РИА Новости» сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Собеседница агентства рассказала, что машину угнали от улицы 40-летия Комсомола, в настоящее время выясняется точное время совершения преступления.

ДТП произошло примерно в 3:55 мск 4 августа. Причиной аварии, как отмечается, стал водитель автомобиля Kia Rio, который не справился с управлением. Его автомобиль сначала задел SsangYong, затем врезался в LADA Priora, которую отбросило к машинам Toyota Avensis и Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora, мужчины, погибли на месте. Водитель и пассажир Kia Rio, а также водитель Toyota госпитализированы в больницу № 24. У пострадавших, по предварительным данным, диагностирована черепно-мозговая травма.