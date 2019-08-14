Крыша административного здания загорелась в Петербурге

Пожар произошел в бизнес-центре на Васильевском острове в Санкт-Петербурге в среду, 14 августа. Информации о пострадавших не поступало.

По данным МЧС России, горят кровля и чердак четырехэтажного административного здания по адресу Малый проспект 58. Произошло частичное обрушение конструкции. Площадь возгорания составила 600 кв. м, сообщает телеканал 78.

На месте работают сотрудники экстренных служб и 11 единиц спецтехники. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен третий номер сложности.

Очевидцы пишут в соцсетях, что из здания валит густой дым, а в районе ЧП «дышать невозможно».

1 августа сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в поселке Михайловка в Санкт-Петербурге. Правоохранительные органы рассматривают версию о поджоге.