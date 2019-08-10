Шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке в Ингушетии

Взрыв произошел на газовой заправке в Ингушетии. Огонь перекинулся шиномонтажную мастерскую, в результате ЧП пострадали шесть человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управления МЧС по региону Ису Катиева.

По его словам, взрыв прогремел на пропановой газозаправке в Сунженском районе республики. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в республиканскую клиническую больницу.

Катиев добавил, что на месте ЧП работали 25 сотрудников МЧС по региону, им удалось локализовать и затем ликвидировать пожар.

В пресс-службе МВД по региону в свою очередь сообщили, что причиной могло стать несоблюдение правил и техники безопасности.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что в подмосковном Дзержинском загорелось битумное хранилище.