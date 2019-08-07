В Дзержинском загорелись склады с битумом

В подмосковном Дзержинском загорелось битумное хранилище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

ЧП произошло в среду, 7 августа, на улице Энергетиков на территории предприятия «Орис Пром». Как отмечает телеканал «360», загорелись хранилище и две деревянные бытовки. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 кв. м.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Как пишет «Федеральное агентство новостей», в тушении задействованы 30 спасателей и девять единиц техники. На место выехали сотрудники лаборатории Мособлпожспаса для замера содержания вредных веществ в воздухе в районе пожара.

В пресс-службе «Мосэнерго» сообщили, что возгорание не повлияло на работу теплоэлектростанции ТЭЦ-22, находящейся рядом с местом пожара, отмечает агентство городских новостей «Москва».

5 августа сообщалось, что произошло возгорание в здании Академии ФСБ в Москве, из-за чего были эвакуированы 15 человек.