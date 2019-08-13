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Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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На трехпалубном речном теплоходе «Святая Русь» ликвидировали открытое горение. Об этом 13 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

«В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано», — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м.

Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне «Сибирский» в Борском районе Нижегородской области. Людей на борту не было, никто не пострадал.

К тушению были привлечены 21 человек и шесть единиц техники, в том числе пожарный катер «Вьюн-9». Причины возгорания и размер ущерба устанавливает Приволжская транспортная прокуратура.

Судно вывели из эксплуатации в 2015 году. В 2018-м его начали готовить к утилизации и продали по цене металлолома — за 8,5 млн рублей.

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