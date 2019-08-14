Гражданам ЕС помогут организовать туры в Крым

В Словакии начнет работу фирма, организующая поездки в Крым для граждан ЕС. Об этом «Известиям» рассказал автор идеи, словацкий депутат Петер Марчек.

В Крыму приветствуют такую инициативу и считают, что она повысит интерес к региону.

По словам Марчека, словаки и другие жители Европы могут поехать в Крым самостоятельно. Но их отпугивают организационные трудности и необходимость решать ряд других вопросов. Его проект облегчит задачу.

Над реализацией проекта сейчас работает группа юристов. Введенные в 2014 году антироссийские санкции не позволяют оказывать туруслуги в Крыму и Севастополе.

«Тем не менее, какие-либо более точные формулировки фактически отсутствуют. С уверенностью могу сказать, что деятельность компании ни в коем случае не будет нарушать законодательство», — отметил он.

Подробнее читайте в материале «Известий» 15 августа