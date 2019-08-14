Обсерватория «Спектр-РГ» подтвердила активность черной дыры Стрелец-А

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» провела пробное наблюдение за сверхмассивной черной дырой Стрелец-А в центре Млечного пути. Об этом сообщили в «Роскосмосе» в среду, 14 августа.

Обсерватория сейчас находится на этапе перелета в окрестность точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля». Ее наблюдения подтвердили высокую активность черной дыры, масса которой в 4 млн раз превышает массу солнца.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец-А недавно начала демонстрировать активность, подчеркнули в «Роскосмосе». Яркость увеличивалась в 100 раз.

31 июля были опубликованы первые снимки, сделанные обсерваторией «Спектр-РГ». На нем изображен рентгеновский пульсар «Центавр Х-3» (Cen X-3), расположенный в 18,6 тыс. световых лет от Земли. Расстояние от обсерватории до нашей планеты на время получения первого сигнала от космического источника составило 1,143 млн км.

Астрофизическая станция «Спектр-РГ» была выведена на орбиту ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», запущенной с космодрома Байконур 13 июля.

Ожидается, что обсерватория будет исследовать космос в течение 6,5 года, из которых четыре года — сканировать звездное небо, а 2,5 года — точечно наблюдать за объектами.