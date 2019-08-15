«Римас Куртинайтис изменил мою карьеру»

29-летний защитник сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс способен стать одним из лидеров «Химок», которые в этом году провели мощнейшую селекцию и готовы бросить вызов ЦСКА на внутренней арене. В прошлом сезоне Бертанс выступал в составе «Милана», где у него был лучший показатель реализованных трехочковых в Евролиге — 53,6%. В марте 2019 года баскетболист покинул «Милан» и присоединился к клубу NBA «Нью-Орлеан». В составе «Пеликанс» он провел 12 игр, но не смог закрепиться в лучшей лиге мира. В июле латвиец был отчислен из команды и стал искать себе другие варианты продолжения карьеры. В споре за снайпера российский клуб опередил литовский «Жальгирис» и греческий «Панатинаикос».

В интервью «Известиям» Дайрис Бертанс рассказал о причинах переезда в Россию, определяющей роли главного тренера желто-синих Римаса Куртинайтиса в своей карьере, а также поделился мнением о последствиях конфликта ФИБА и Евролиги.

— Прошлый сезон закончился для вас в середине апреля. Как поддерживали форму столь длительный период?

— Действительно, я никогда так рано не заканчивал сезон, как в «Новом Орлеане». Первые две недели ничего не делал — просто отдыхал. А весь май, июнь и июль тренировался по пять раз в неделю с личным тренером. Выходил на площадку и делал то, что мне нужно для хорошей подготовки к предсезонным сборам.

— Ваш агент сказал, что, помимо «Химок», серьезный интерес к вам проявляли «Жальгирис» и «Панатинаикос». Почему выбрали подмосковный клуб?

— Здесь сразу несколько причин. Во-первых, в «Химках» мне обещали, что у нас будет состав, способный бороться за титулы. Сейчас можно сказать, что это обещание выполнено сполна. Во-вторых, я уже работал с Римасом и хорошо знаю требования этого тренера. Наконец, в-третьих, я хотел поиграть и пожить в Москве. Это отличный город, который находится очень близко к моей родной стране.

— Римас Куртинайтис сказал, что будет использовать вас не только как атакующего защитника, но и как разыгрывающего. Готовы к этому?

— Готов. Римас был первым тренером, который поставил меня на позицию первого номера. Это было достаточно давно в ВЭФе (речь идет о сезоне-2010/11), и за это могу сказать ему только спасибо. Он сделал из меня универсала, и в будущем мне это очень помогло.

— То есть можно сказать, что Куртинайтис — особенный тренер для вас?

— Да, он изменил мою карьеру.

— Наличие в клубе вашего соотечественника Яниса Тиммы поможет вам быстрее освоиться в новом коллективе?

— Да, конечно. После подписания контракта я много советовался с ним, где лучше жить, как обустроить досуг для семьи, куда пристроить ребенка… Янис заверил меня, что в клубе всё на высоком уровне и никаких бытовых проблем у меня не будет.

— Кроме Тиммы, с кем были знакомы из игроков «Химок»?

— Лично ни с кем. Но хорошо знаю, возможно, почти всех ребят на площадке.

— В последние годы безоговорочным лидером желто-синих был Алексей Швед. В новом сезоне ситуация может измениться, учитывая, сколько звездных новичков пополнили команду. У него больше не будет возможности самостоятельно завершать так много атак, как раньше. В этом не будет проблемы?

— Швед — игрок высокого уровня. Он знает и понимает: чем больше высококлассных игроков в его команде, тем выше шансы выиграть турниры, в которых мы принимаем участие.

— У команды есть шансы побороться за победу в Евролиге?

— Всё зависит от нас. Будем двигаться от матча к матчу, говорить сейчас о конечной цели преждевременно.

— В прошлом году вы стали лучшим в Евролиге по проценту реализованных трехочковых. Ожидали от себя такого?

— Наконец, процент был такой, какой я хотел. Конечно, в идеале хотелось бы попадать всеми своими дальними бросками, но когда я забиваю 3/5 — это хороший день. Надеюсь, в новом сезоне моя точность станет еще выше.

— В прошлом сезоне вы успели поиграть и в NBA. Осуществили свою мечту?

— Как только мне выпал шанс поехать в «Новый Орлеан», мы с агентом даже не думали, что можем отказаться. И здесь стоит сказать спасибо руководству «Милана». Они не стали чинить мне никаких препятствий и легко отпустили в другую команду. Не потребовав никакой денежной компенсации. Итальянский клуб дал мне реализовать мою мечту, и я всегда буду это помнить.

— Тем не менее, за «Новый Орлеан» вы провели совсем немного игр. Был шанс остаться там этим летом?

— Честно, мне этого хотелось. Но когда «Пеликанс» получили первый пик на драфте-2019, то я понял, что в команде произойдут большие перемены и места там мне уже не будет. Тем не менее я поиграл за океаном, понял многие вещи для себя и очень доволен, что у меня был такой опыт.

— Что вас больше всего удивило в NBA?

— В целом это другой баскетбольный мир. Речь и о размере площадки, и самое главное — о различиях в понимании игры. У кого мяч — тот и должен бросать. Сначала я пытался искать лучшие варианты для партнеров, но там такой подход не работает. Только к концу регулярного сезона я начал понимать этот принцип и стал бросать практически из любых позиций. Хоть и не попадал — тренеры меня хвалили.

— Но, пожалуй, главное разочарование эти летом для вас — пропуск чемпионата мира в Китае, куда Латвия не смогла пробиться…

— Это очень обидно. Если посмотреть на то, какую команду мы могли бы собрать в Китае... Мы бы точно боролись за медали. Жаль, что такого шанса у нас не будет. В квалификации из-за разногласия календарей не могли выступать большинство лучших игроков страны, и понять это очень сложно.

— Ваше отношение к конфликту ФИБА и Евролиги?

— Это не помогает игрокам. К тому же, когда в ФИБА принимали это решение (играть матчи сборных по ходу клубного сезона), никто не спросил об этом баскетболистов. Мы те, на кого приходят зрители, а нас поставили перед фактом. Теперь даже не знаю, когда буду в сборной…

— А чемпионат мира будете смотреть?

— Не уверен, я очень расстроен сложившейся ситуацией.

— Вы сыграли на четырех Евробаскетах под руководством экс-тренера «Нижнего Новгорода» Айнарса Багатскиса. Что можете сказать об этом специалисте?

— Это отличный тренер. К тому же он очень смелый человек. Когда Айнарс возглавил сборную Латвии, он убрал всех ветеранов и собрал команду на 90% из нас — совсем еще молодых ребят. Например, я дебютировал в сборной в 20 лет. Так что я очень благодарен Айнарсу за доверие и за то, чему он меня научил. При нем латвийский баскетбол заметно упрочил свои позиции.

— Ваш брат Давис в этом году сменил команду в NBA. Как он отреагировал на свой обмен в «Вашингтон»? Был сильно расстроен?

— Наоборот. За три года в «Сперс» он получил отличный опыт и готов двигаться дальше. В «Вашингтоне» у него будет важная роль в команде, а поработав с Греггом Поповичем, он может играть где угодно. Так что всё хорошо, Давис счастлив и воодушевлен.

— Как вы думаете, Кристапс Порзингис вернется к тем показателям в NBA, которые были у него до травмы?

— Я хорошо его знаю. Он всегда хочет быть лучшим и будет им. Уверен, он станет лидером «Далласа» на долгие годы.

— А что скажете про их связку с Лукой Дончичем?

— Жду с нетерпением, когда увижу их игру в официальных матчах. Это может быть великая связка.

— Играете в NBA на приставке?

— Раньше любил поиграть, но с тех пор, как у меня родился сын, я ни разу не прикоснулся к джойстику.