«Необходимо взаимодействие трех игроков — банков, финтех-стартапов и регулятора»

Два последних летних месяца значительно поменяли правила игры на рынках финансовых услуг. Подписанный в июле закон об упрощенной идентификации лишь на первый взгляд упростил жизнь только страховым и букмекерским компаниям, по факту же запустив более масштабные процессы в индустрии финансовых технологий. Вслед за назревшими инновациями в отдельных отраслях совершенно точно последуют мотивированные духом времени технологические изменения в глобальной отрасли. О том, куда приведет финтех-революция российские компании, а также о перспективах развития банковской индустрии, телекома и электронной коммерции рассказал в интервью «Известиям» рассказал финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

— Можно ли сейчас, спустя месяц после внедрения упрощенной идентификации на рынке страхования и в букмекерском бизнесе, констатировать, что рынок доволен изменениями в законодательстве?

Рынок точно готовился к упрощенной идентификации, поскольку нововведение сильно упрощает клиентский путь к получению услуги. Например, на рынке страхования наблюдался значительный процент отказов вследствие следующего клиентского поведения: как только отечественный покупатель в эпоху цифровизации, заполнив форму на сайте, узнавал, что для получения более сложного полиса, нежели ОСАГО или страхование жизни для путешествий, необходим личный визит в офис, продажа зачастую откладывалась. Поэтому для страховых компаний упрощенная идентификация стала отличной возможностью предложить своим клиентам новые продукты, которые ранее приобрести было просто технически сложнее. Собственно, в этом и причина относительно скупого набора предложений на страховом рынке России в противовес разнообразным страховым конструкторам для клиентов на Западе

Что касается беттинга, то здесь вовсе можно наблюдать революционный прорыв, который на руку как клиенту, так и государству: раньше пользователь, зачастую желающий сделать ставку в моменте, столкнувшись с двухэтапной полной идентификацией, требующей живой поход в представительство букмекера, вовсе мог уйти в «серую зону» – нелегальные ставки позволяли пройти регистрацию просто с мобильного телефона, привязав банковскую карту. Однако впоследствии такой игрок никак не защищен законодательством и фактически может рассчитывать только на везение и пресловутую честность организатора нелегального пари. Именно поэтому на 28 официальных букмекеров приходилось едва ли не втрое больше нелегальных, то есть работающих без лицензии и не платящих налоги в российский бюджет. И это мы рассматриваем только вопрос удобства для пользователя, не касаясь обширной проблематики, куда эти средства выводятся и какие нелегальные рынки могут таким способом финансироваться.

— Какие проблемы все же могут возникнуть в отрасли теперь?

Формально, конечно, скорость внедрения нового формата идентификации. Но это в конкурентной среде уже вопрос короткого промежутка времени и качества софта. Тем более, все были готовы к такому развитию событий, ведь по поводу законопроекта шли долгие консультации с экспертным сообществом.

Смотря шире, тут нужно говорить о том, что по касательной все это задело и электронные платежные системы. Вместе с упрощением процедуры идентификации стало логичным, что можно вовсе уйти от анонимных платежных методов: если теперь зарегистрироваться в электронном кошельке, полностью подтвердив личность, стало проще, то к ним ожидаемо ужесточились требования. Фактически сейчас такие платежные методы встают в один ряд с традиционными банками.

— Означает ли это, если не победу, то грядущее возвращение на доминирующие позиции банков?

На месте банков я бы не спешил радоваться, ведь электронные платежные системы вполне себе могут качественно конкурировать с ними в технологичности. Тому пример уже отлично функционирующие необанки, многие из которых основаны на технологической платформе как раз электронных платежных систем («Рокетбанк», «Точка», UBank – Прим. ред.).



Мобильному стартапу гораздо проще внедрить инновационное решение, нежели большой корпорации, которая, помимо технологичности, сосредоточена еще и на традиционных продуктах, депозитах, РКО, стандартах ритейл-обслуживания и многом другом. В ближайшей перспективе электронные платежные системы определенно смогут подстроиться под новые законодательные реалии. Так что, скорее, в данном случае речь идет про то, что нововведения сдвигают условные тектонические плиты индустрии, еще больше стирая для конечного пользователя грань в типологии сервисов.

— От чего будет зависеть, кто выживет в этой конкуренции?

От того, кто сможет быстрее перестроиться и закрыть ниши, которые сейчас корпорациям кажутся необъятными. Для этого необходимо взаимодействие трех игроков – банков, финтех-стартапов и регулятора. По причинам разной ментальности и интересов осуществление совместной кооперации является не простой задачей, ведь каждый может тянуть одеяло на себя. Но тот, кто сможет ее решить, совершенно определенно победит в долгосрочной перспективе.

К слову, на стороне регулятора сейчас наибольшая инициатива, что задает рынку вектор развития. Не успели все игроки начать использовать упрощенную идентификацию в отдельных сегментах, как ЦБ уже представляет не просто концепцию, а дорожную карту развития и внедрения инфраструктурных открытых API-решений в финансовом секторе. Это повлечет за собой в уже ближайшем будущем полноценное функционирование тестируемой сейчас ЕБС (Единая биометрическая система – Прим. ред.), что откроет бесконечные возможности для системы, превратив ее в самый крупный маркетплейс услуг и предложений.

— Как в таком случае изменится финансовый рынок для пользователей?

Однозначно, пользователи только выиграют. Услуги уже стали технически доступнее, а это значит, что станет больше продуктов, ужесточится конкуренция, поэтому компании в борьбе за потребителя станут предлагать все более привлекательные решения. А от чего зависит привлекательность продукта – от того, насколько он удовлетворят точечным запросам клиента. Иными словами, будет недостаточно просто предложить самый высокий процент кешбэка в категории, тем более такая гонка не может быть бесконечной, или линейку телеком-тарифов на основании медианного значения пользовательских запросов или премиум-пакет в банке с одинаковыми дополнительными услугами. Каждый хочет индивидуального подхода фактически в обмен на свои уникальные пользовательские данные.

— Какова в этих процессах роль финтеха?

Если вынести за скобки функцию регулятора, который, как я уже сказал, инициирует такую технологическую революцию, то определяющая. Сейчас именно на стороне финтех-стартапов происходит разработка технологий, которые впоследствии банки и, например, телеком внедряют.

Модель поведения корпораций различна: некоторые наблюдают за компанией, а потом выкупают сервис целиком, другие заказывают точечные решения, – но все сводится к тому, что за редким исключением все выносят технологические лаборатории на аутсорсинг. Тому причина – выгода такой синергии. Ведь финтехи изначально заточены под конкретное решение, оттого требуется им требуется меньше ресурсов для обработки данных и осуществления транзакции. Как тут ни крути, но цена транзакции в таком случае универсальный критерий, который на стороне финтеха, того же VR_Bank, явно дешевле. И это не только в России, такова мировая практика.

— В какой области сейчас наиболее развиты финтех-компании?

До недавнего времени большинство финтех-компаний выбирали одну нишу и максимально в ней оттачивали свое предложение. Однако с ростом технологических возможностей, на рынке все больший запрос на игроков, которые закроют все направления. Можно сказать, что это естественный процесс развития индустрии.

Наша компания с самого начала создавалась на базе лаборатории Ассоциации «Финансовые Инновации», в которой разрабатывались индивидуальные решения для клиентов из разных областей. Таким образом, в VR_Bank мы объединили специалистов с опытом работы и экспертизой в целом ряде категорий: банки, мобильные операторы, МФО, бонусные и кешбэк-сервисы, страхование, электронная коммерция.

— Каким образом тем же банкам определить, какое именно финтех-решение им необходимо?

Надо понимать, что финтех сродни конструктору, кубикам, из которых можно собрать, что угодно. На заре развития индустрии так и происходило, когда банки и наши сотрудники буквально на пальцах проектировали решение.

Но действительно глобально выстраивается многоуровневая система, при которой банки становятся публичным маркетплейсом для пользователей, которым совсем не обязательно вникать в технологические детали. А VR_Bank – финтех-маркетплейсом, предоставляющим полный спектр решений для всех участников маркетплейса. Причем сейчас они в свою очередь также не обязаны быть не сильны на своей стороне в технологических разработках, оттого здесь требуется понятное прикладное пакетное решение.

— То есть, выходит, что кто первым даст пакетное решение для всех, тот победил в борьбе за клиентов?

Да, пакетное предложение здесь сейчас сродни клиентскому сервису. Именно поэтому мы пришли к тому, что из череды индивидуальных решений создали единый продукт VR_Cube, который как раз объединяет все востребованные и актуальные платежные сервисы и технологии в рамках единой платформы, что позволяет клиентам не выбирать отдельные инструменты, а пользоваться сразу всеми возможностями. Таким образом, даже без специальных знаний можно сократить транзакционные издержки, что в свою очередь является основным драйвером роста по эффективности и обороту для бизнеса.

— Что именно получают такие клиенты, которые прежде были далеки от технологий?

Платежным агентам доступен весь спектр услуг, которые реально есть на рынке, при этом бесшовная интеграция не требует при появлении новых платежных методов дополнительных инвестиций, ресурсов и времени у наших партнеров. Более того, даже любой нефинансовый бренд, например интернет-магазин, может создать свой собственный кошелек, интегрировать его со своей программой лояльности или сделать платежную страницу.

Кроме того, мы готовы не только предоставлять технические услуги, но и первыми на финтех-рынке обрабатывать данные малого и среднего бизнеса. Если большим корпорациям по карману приличный аналитический штат, то те же онлайн-магазины почти всегда не могут себе позволить схожие вычислительные мощности. Оттого страдает глубина аналитики – зачастую это простые подсчеты, которые может провести человек. Поэтому в рамках VR_Cube используется аналитический софт на базе QlikSense: кроме того, что это существенно оптимизирует ресурсы, некоторым компаниям дает возможность впервые получить полные данные о своих доходах и расходах за любой период и по любым критериям, а также позволяет заниматься прогнозированием по своей бизнес-модели, отслеживать сезонность продаж и, например, успешность маркетинговых решений.

— Если с технологической ролью финтеха все понятно, то неужели крупные банки или мобильные операторы также сами не могут обрабатывать Big Data?

Ровно, как и в предыдущем случае, не очень выгодно и к тому же не очень быстро. Помните, почти все сотовые операторы мечтали о банке, а банки – в свою очередь – о мобильном операторе. Поскольку и у одних, и у других, самая крупная база пользователей. Однако методом проб и ошибок к 2019 году пришли к тому, что и то, и другое наиболее удачно у нас реализовано ими не самостоятельно, а в партнерстве друг с другом, как раз с помощью финтех-решений.

Поэтому именно компетенции финтеха в области аналитики больших данных тут также выходят на первые позиции. Благодаря своей работе с различными сегментами, как раз, что я говорил, такой финтех, как VR_Bank, становится тем самым хабом, который уже по опыту знает индивидуальные особенности каждой из отраслей. И как раз выполняет роль dark kitchen, предоставляя white label решение для участников маркетплейса, то есть такое, которое реализуется под публичным брендом банка или мобильного оператора в случае нашего примера. В данном случае мы тоже не изобретаем велосипед, а идем наравне со всеми, а в чем-то даже опережая, особенно европейских коллег.