Контуры карты: букмекеры и бюджет теряют ставки

Кричащая реклама букмекеров мелькает перед глазами даже тех интернет-пользователей, которые не интересуются ставками на спорт. Оборот у них внушительный — только по официальным оценкам, он достигает 200 млрд рублей. Только треть из них проходит через легальные конторы. Власти предлагают упростить систему интерактивных ставок, чтобы помочь официальным игрокам, а заодно подстегнуть их платить отчисления спортивным федерациям.

Однако сначала нужно уравнять условия для игроков, подчеркивают эксперты. Когда требования к букмекерам жестче, чем к банкам, говорить о конкуренции не приходится. Подробнее читайте в материале «Известий».

Расчистили вход

10 трлн рублей — столько ставок было сделано на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, подсчитали в FIFA. На долю российских букмекеров пришлось 250 млрд рублей. Если бы законопроект об упрощении идентификации игроков для онлайн-ставок успели принять к чемпионату, сумма могла бы вырасти в разы.

Соответствующие поправки член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой внес 23 марта. Впоследствии его соавторами стали такие депутаты, как заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев, боксер Николай Валуев и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

вывеска Вывеска букмекерской компании Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Поправки в закон об азартных играх и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» помогут переманить клиентов нелегальных букмекеров, работающих в офшорах, к лицензированным конторам, полагают парламентарии. К ЧМ принять законопроект и не рассчитывали, говорит Андрей Луговой. По его словам, и без него букмекерский бизнес активно разрастается — за счет ставок на матчи КХЛ, НХЛ, Лиги чемпионов и другие соревнования.

На проблему двойной идентификации для онлайн-ставок букмекеры жаловалось давно. Игроку нужно заверить свои данные сначала в конторе, а затем — в центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), что «противоречит модели интернет-бизнеса», отмечается в законопроекте. А у нелегалов зарегистрировался за несколько минут — и вперед. Депутаты предложили прописать механизм упрощенной идентификации через ЦУПИС, который избавит игроков от волокиты.

11 сентября Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Профильный комитет рассмотрит его повторно на следующей неделе, сообщил «Известиям» Андрей Луговой. — Я рассчитываю, что до 15 декабря он будет принят во втором и в третьем чтениях, — добавил он.

Гора идет к Магомету

Лицензия на прием онлайн-ставок (иначе говоря, интерактивных) есть у 16 букмекерских контор. По оптимистическим оценкам, на них приходится треть российского рынка. Остальная в руках операторов без лицензий — через них проходит порядка 140 млрд рублей.

— Ежегодный оборот азартных игр в России составляет 200 млрд рублей. Из них только 60 млрд приходится на легальный сектор, — уверяет Андрей Луговой.

Если упростить игрокам доступ к зарегистрированным платформам, на российский спорт, по расчетам парламентариев, удастся направить дополнительно 2 млрд — за счет отчислений, которые обязаны делать букмекеры.

По подсчетам специалистов «Рейтинга букмекеров», годовой объем рынка онлайн-ставок может достигать более 422 млрд рублей, из них только 148 млрд — в легальном секторе.

деньги рубли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Любые цифры вызывают сомнение. По упрощенной схеме или нет, клиент предоставляет данные букмекерам и ЦУПИС, которые контролируют они же. Главное — выиграл он впоследствии или нет.

— А кто это проверяет? Проверку проведут в лучшем случае, если что-то произошло, — подчеркивает эксперт в сфере российского игорного бизнеса Дмитрий Слободкин.

По словам Слободкина, в прошлом главы работавшего с 1989 года игорного предприятия «Фортуна», вероятность массового перехода игроков к легальным конторам мала.

Автор цитаты Принцип отрасли заключается в том, что «азартная игра приходит к игроку, а не наоборот», объясняет специалист.

Проблема нелегальных букмекеров — это вопрос бесконечной борьбы властей с офшорными серверами. Точечная блокировка бесполезна — закрыл один сайт, сразу появился другой. Перекрыть каналы передачи денег — то же самое: конторы быстро найдут новый способ перечисления средств, говорит собеседник «Известий».

Большинство игроков в мире делают ставки в интернете по лицензиям Мальты и Кюрасао — в России их деятельность незаконна, говорит руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.

— И налоги платят там, так как эти государства не делают разницы, с граждан какой страны брать налог. Система блокировок в интернете несовершенна, а значит, российский бюджет и спорт не получает налоги как от россиян, играющих в интернете, так и от иностранцев, — подчеркнул юрист в беседе с «Известиями»

Дмитрий Слободкин сомневается, что поправки поменяют расклад. Однако в любом случае ослабление ограничений пойдет на пользу бизнесу.

Отчисления за хлеб и зрелища

Смягчение требований косвенно предполагал второй законопроект, который Андрей Луговой и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев внесли на рассмотрение тогда же, 23 марта. Основная его задача — введение административной ответственности за неуплату целевых отчислений российским спортивным федерациям и профессиональным лигам, с которыми букмекеры с 2017 года обязаны заключать соглашения на использование символики и наименований мероприятий.

Это требование закона не исполняется, настаивают инициаторы поправок. Из 29 букмекерских компаний, имеющих лицензию, лишь 12 выплачивали целевые отчисления. Девять вообще отказались от соглашений с федерациями и лигами или же не доплатили им. А еще восемь букмекеров вообще не ведут деятельности — это так называемые спящие лицензии. Чтобы устранить недобросовестную конкуренцию, депутаты предложили ввести административный штраф для уклоняющихся от выплат. Он должен составлять не менее 30 млн рублей — это вдвое больше, чем минимальная сумма отчислений за квартал.

Лебедев Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Комитет по законодательству и госстроительству в целом поддержал поправки. Однако размер штрафа сочли необоснованно высоким и предложили сделать его дифференцированным — в зависимости от тяжести преступления. Наказание за отказ букмекеров сообщать лиге о выигрышах в комитете сочли лишним.

— Также законопроектом предлагается смягчение административной ответственности для юрлиц за осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. Однако пояснительная записка к законопроекту не содержит каких-либо обоснований проектируемого изменения, — подчеркнули в комитете.

На тот же пункт обращается внимание в заключении правительства, в целом поддержавшего идею поправок.

Автор цитаты Кроме того, законопроект косвенно предполагал снижение срока давности за незаконную организацию и проведение азартных игр с двух лет до одного года. Профильный комитет рекомендовал убрать и этот пункт.

— Сейчас мы заново внесли его и ждем отзывы правительства, после чего снова будем обсуждать на комитете, — говорит депутат Андрей Луговой.

По его словам, законопроект поможет разобраться с владельцами «спящих лицензий»: «Это будет хорошим стимулом к тому, чтобы они либо развернули свою работу, либо самостоятельно отказались от лицензии».

О какой сумме для бюджета идет речь? На фоне даже официальных цифр по обороту весьма скромной — 372 млн рублей. На такую сумму отчислений рассчитывали в Минспорте в 2016 году.

Первопроходцы в дамках

Борьба с букмекерами-уклонистами и офшорами — не первостепенный вопрос, считает руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев. Сначала необходимо установить для игроков отрасли равные условия. До осени 2010 года от лицензиатов требовалось только наличие уставного капитала в 100 млн рублей. После их обязали иметь чистые активы на 1 млрд рублей и банковскую гарантию не менее чем на 500 млн. А в 2014 году были приняты поправки, которые обязали букмекеров платить по 30 млн в компенсационный фонд саморегулируемых организаций (СРО, всего их в России две) — на случай невыплаты игрокам.

В реестре Федеральной налоговой службы (ФНС) значатся 32 букмекерские компании (у двух лицензии аннулированы, у одной — приостановлена), 16 из них принимают ставки онлайн. Подавляющее большинство было зарегистрировано в 2009–2011 годах. За 2018-й на рынке появился только один игрок — ООО «Голден Бет» была выдана лицензия 5 июля, во время ЧМ-2018.

Ф Здание Федеральной налоговой службы в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Автор цитаты Тринадцать букмекеров получили лицензию до поправок 2010 года, следует из данных налоговиков.

Это «СпортБет» (mostbet.ru), ООО «Ростовский ипподром», ООО «Пятигорский ипподром», ООО «Ф. О. Н.» (fonbet.ru), «Фортуна» (betcity), «Первая международная букмекерская компания» (ligastavok.ru), УК Национального коневодческого союза (winline.ru), БК «Фаворит» (888.ru), «Метелица-клуб», «Атлантик-М», «Бетринг» (parimatch.ru), «Рус-телетот» (tennisi.bet) и «Росбет» (лицензия аннулирована с 28 сентября по решению Арбитражного суда Москвы). По данным отчетности за 2016 год, три конторы из первой пятерки по выручке — из этого списка.

Хотели как лучше

Букмекеры сами лоббировали ужесточение закона — так они монополизировали отрасль, считает Дмитрий Слободкин.

— У них обеспечительные меры больше, чем у банков (минимальный уставной капитал для банка с базовой лицензией составляет 300 млн рублей, для банка с универсальной лицензией с 1 января этого года — 1 млрд. — «Известия»), — подчеркивает эксперт. — Таких обязательств у букмекеров в принципе быть не может.

Желая избавиться от конкурентов, игроки отрасли «выпустили джина из бутылки» — теперь они пытаются ослабить ограничения, однако обратный процесс дается намного сложнее.

— Монополизировать можно, но тогда вы сами остаетесь под обстрелом, — объясняет Слободкин. — Отрасль сильнее, когда в ней 6 тыс., а не 10–15 игроков — это показал опыт с казино, — добавил он.

— Именно вопрос неравенства из-за созданных игрокам отрасли условий создает проблему и всему рынку, и конечному потребителю. Для того чтобы нелегалы вышли из офшоров, нужны единые правила на рынке без поблажек для избранных, — считает юрист Денис Зайцев.

Кроме того, по его словам, неравные условия пугают российских и западных инвесторов, которые могли бы вложиться в легальный букмекерский рынок в России.

По словам члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Андрея Лугового, законодатели изучают эту проблему — на нее жаловались в том числе члены СРО. Ее планируется обсудить в ходе профильного круглого стола, который пройдет в нижней палате парламента в начале декабря.