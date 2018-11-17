Минфин попросят упорядочить деятельность букмекеров

С инициативой по устранению законодательного пробела в вопросе лицензирования букмекерских компаний к Минфину намерен обратиться лидер партии «Коммунисты России», экс-кандидат в президенты Максим Сурайкин, пишет RT.

По его мнению, необходимо уравнять финансовые обязанности букмекеров, чтобы на рынке не было игроков без банковских гарантий и с низкими чистыми активами.

Сурайкин напомнил, что в апреле 2010 года в России вступили в силу правила лицензирования букмекерских компаний, согласно которым они должны иметь банковские гарантии в размере не менее 500 млн рублей и чистые активы в 1 млрд рублей.

При этом те, кто получил лицензии до апреля 2010 года, до сих пор работают по старым правилам — без банковских гарантий и имея чистые активы в 100 млн рублей.

«Недавно прошел чемпионат мира по футболу, и букмекеры отчитались о колоссальном объеме ставок, которые делают россияне. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Но почему-то часть компаний в стране работает без особых обязательств. А это вопрос безопасности клиентов. Что будет, если какой-то букмекер решит устроить искусственный процесс банкротства или сбежать с капиталами за границу? А потом окажется, что он работал без каких-либо гарантий. Пострадают тысячи людей», — цитирует Сурайкина телеканал.

Просьбу об уравнивании требований к букмекерским компаниям политик изложит в своем запросе Министерству финансов.

В феврале Минфин опубликовал законопроект, определяющий события, на которые букмекерами могут приниматься ставки. Среди них — спортивные соревнования, испытания лошадей на ипподромах, а также зрелищно-развлекательные мероприятия.

В августе пресс-служба ФИФА назвала глобальный оборот ставок на игры чемпионата мира по футболу в России.