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Успех «Вегаса» в НХЛ может разорить знаменитую букмекерскую фирму

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Christopher Hanewinckel
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Известная букмекерская компания William Hill может стать банкротом, если новичок Национальной хоккейной лиги (НХЛ), клуб «Вегас Голден Найтс» будет продолжать свое успешное выступление в текущем сезоне. О перспективах разорения компании заявил ее спортивный директор Ник Богданович.

«Если «золотые рыцари» сохранят свой фантастический результат и попадут в плей-офф, то букмекерам придется очень непросто. Мы будем убиты, если «Вегас» сыграет в розыгрыше Кубка Стэнли. Контора разорится и закроется, если «Вегас» возьмет этот трофей», — заявил Богданович изданию Las Vegas Review-Journal

«Вегас» уже сыграл в регулярном чемпионате 29 матчей, и в турнирной таблице Западной конференции занимает четвертое место с 19 победами. В активе команды 39 очков, и вероятность попадания в плей-офф Кубка Стэнли очень высока.

Между тем перед началом сезона ставки на такой прорыв «Голден Найтс» колебались от 8,0 до 10,0, при этом коэффициент на победу в розыгрыше кубка составлял 250,0.

 

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