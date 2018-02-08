Минфин хочет запретить принимать ставки на итоги выборов

Российское Министерство финансов подготовило проект закона, который запрещает букмекерским организациям принимать ставки на итоги проходящих в РФ выборов и референдумов. Текст документа был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, в пунктах приема ставок в России смогут заключаться пари, исход которых зависит от перечисленных в законе событий. Среди них — спортивные соревнования, испытания лошадей на ипподромах, а также зрелищно-развлекательные мероприятия. Документ исключает из списка голосования результаты выборов, референдумы в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума и другие события, связанные с выборами.

Напомним, 18 марта в России состоятся выборы президента.