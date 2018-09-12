Минфин предложил установить лимит на проигрыш в азартных играх

Минфин РФ разработал законопроект о введении «механизма самоограничения» для граждан, не способных контролировать свою страсть к азартным играм.

Игрок сможет сам ходатайствовать у организаторов о запрете на свое участие в азартных играх либо об ограничении максимальной суммы сделанных им ставок.

В случае, если гражданин не предоставил ходатайство, букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать ставки при достижении лимита.

Согласно пакету поправок, также запрещается прием ставок от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц при заявлении опекуна, передает «Интерфакс».

Отмечается, что признавшее себя игроманом и включенное в перечень лицо вправе просить об исключении из списка через год.

Следователи ранее обнаружили позолоченную мебель и сантехнику в домах организаторов преступного сообщества, открывшего залы с игровыми автоматами в Якутске. Также сообщалось, что более 11 млн рублей изъяли из нелегального казино в Иркутске.