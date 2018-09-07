Золотые унитазы нашли в домах организаторов подпольных казино в Якутске

Следователи обнаружили позолоченную мебель и сантехнику в домах организаторов преступного сообщества, открывшего залы с игровыми автоматами в Якутске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными. Возводя себе дома на деньги проигравшихся горожан, организаторы ОПС не скупились на позолоченную мебель и сантехнику», — пояснил представитель ведомства.

Уголовное дело об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) было возбуждено против 44-летнего местного жителя. Еще одно дело было возбуждено в отношении пяти его подельников по факту участия в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Организатора и двух его наиболее активных соучастников поместили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность группировки 17 июня 2018 года. Как установили следователи, подозреваемые с января 2016 года организовали азартные игры в нежилых помещениях города на улицах Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в сентябре стало известно о пресечении деятельности подпольного казино на Толевой улице в Иркутске. Во время обысков из зала изъяли денежные средства в размере более 11 млн рублей.