Более 11 млн рублей изъяли из нелегального казино в Иркутске

В Иркутске нашли подпольное казино. Оно находилось на территории трехэтажного нежилого здания на Толевой улице. Правоохранители во время спецоперации обнаружили в нем посетителей и персонал.

На всех этажах здания были установлены столы для карточных игр, электронные устройства для игры в маджонг, а также помещения для досуга играющих. Во время обысков изъята выручка — более 11 млн рублей.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, сейчас устанавливают тех, кто может быть причастен к организации азартных игр.

В июле вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за незаконные азартные игры. Согласно ему, виновники будут привлечены к уголовной ответственности за организацию и (или) проведение азартных игр без лицензии и систематическое предоставление помещений для этого.