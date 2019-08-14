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В Петербурге между москвичкой и командой Дженнифер Лопес произошел конфликт

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Фото: РЕН ТВ
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В одном из отелей Санкт-Петербурга произошел конфликт между москвичкой Аленой Ховановой и командой американской певицы Дженнифер Лопес, которая приехала в город с концертом. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал 14 августа телеканал РЕН ТВ.

По словам Ховановой, она с другом возвращалась в номер гостиницы, у лифта они встретили большую группу людей, которые оказались танцорами, костюмерами и парикмахерами Лопес.

На кадрах с записи камер видно, что девушка ожидает лифт. Через некоторое время к ней подошел мужчина из команды Лопес и начал с ней разговаривать на повышенных тонах.

Хованова утверждает, что представители из команды певицы заявили ей, чтобы она поднималась по лестнице, потому что это будет полезно для ее здоровья. Девушка отметила, что при этом они оскорбляли ее и смеялись над ней. Москвичка добавила, что в какой-то момент ее ударили по лицу.

«Сразу не поняв, что случилось, я направилась к выходу, громко крича, чтоб вызывали полицию и звали охрану, но на меня напали сзади, потянув за волосы, одна из активисток этой рабочей группы J Lo», — рассказала Хованова.

Концерт Джей Ло состоялся на сцене московского стадиона «ВТБ Арена» 4 августа. В честь 50-летнего юбилея поп-звезда выступила с шоу It’s My Party. Одну из песен Лопес спела вместе со своей 11-летней дочерью Эммой. 11 августа певица дала концерт в Санкт-Петербурге.

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