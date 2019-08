Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».

Шоу-программа It’s My Party прошла 4 августа, и это был первый за семь лет концерт исполнительницы в России. Одну из песен Лопес спела вместе со своей 11-летней дочерью Эммой.

Отмечается, что певица исполнила старые хиты, такие как Medicine, Love Don't Cost A Thing и Get Right, Jenny From The Block, а также новые композиции.

Как уточняет сайт kp.ru, на стадионе присутствовали звезды отечественного шоу-бизнеса в качестве гостей, в частности продюсер Иосиф Пригожин с певицей Валерией, группа «Фабрика», певица Анна Калашникова и российский нападающий «Питтсбурга», хоккеист Евгений Малкин с супругой Анной Кастеровой. Об этом Анна сообщила подписчикам на своей странице в Instagram, пишет «Спорт-Экспресс»