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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время шоу в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Во время концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Москве у артистки внезапно расстегнулся на груди костюм.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как во время исполнении песни Ain't It Funny лямка комбинезона певицы отстегнулась. Несмотря на конфуз, Лопес продолжила выступление.

Через некоторое время она сменила белый костюм на красное платье.

Концерт Джей Ло состоялся на сцене московского стадиона «ВТБ Арена» 4 августа. В честь 50-летнего юбилея поп-звезда выступила с шоу It’s My Party. Одну из песен Лопес спела вместе со своей 11-летней дочерью Эммой.

Через неделю Лопес выступит в Санкт-Петербурге, а затем продолжит мировое турне концертами в Турции, Испании и Египте.

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