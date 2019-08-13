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Жениха Дженнифер Лопес обокрали в США на $500 тыс.

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Фото: TASS/Zuma/Emilio Flores
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Жениха популярной певицы Дженнифер Лопес — Алекса Родригеса — обокрали в американском Сан-Франциско, похитив электронику и драгоценности на сумму в $500 тыс. Об этом сообщила газета Sun Francisco Chronicle.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 11 августа. Представитель полиции заявил, что у мужчины была украдена сумка, а также фотоаппарат. Ноутбук и ювелирные изделия. При этом о сумме похищенного и личности пострадавшего заявлено не было.

Однако источники газеты сообщили, что на представленном полиции фото машины, из которой были похищены деньги, изображен автомобиль именно Родригеса. При этом стало известно, что самому жениху известной певицы после этого арендовали другую машину.

Лопес и Родригес познакомилась 14 лет назад, при этом встречаться они начали около двух лет назад. Алекс на шесть лет младше J-Lo, он является известным в США игроком в бейсбол.

В 2018 году в Испании ограбили известного пуэрториканского певца и одного из исполнителей песни Despacito Дэдди Янки. Неизвестный вынес из его номера гостиницы в Валенсии ювелирные украшения на сумму около €2 млн.

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