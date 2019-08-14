Большинство россиян назвали детский возраст лучшим для обряда крещения

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 60% россиян считают правильным проходить обряд крещения в детском возрасте. Соответствующий опрос опубликован на сайте ВЦИОМ в среду, 14 августа.

Самой распространенной религией среди россиян является православие, при этом реже других себя причисляют к верующим представители молодежи от 18 до 24 лет (23%). 86% православных прошли обряд крещения, причем 66% — по решению родителей и родственников и только 20% по собственному желанию.

В первом случае крещение происходит чаще всего в детском возрасте, во втором — в зрелом, причем средний возраст равен 31 году. Мотивацией для тех, кто принял решение креститься осознанно, чаще всего является желание воцерковиться, осознание того, что это необходимо, а также состояние души (20%). При этом 12% опрошенных и вовсе не проходили обряд крещения.

В целом россияне считают, что православному человеку следует креститься (75%). Особенно актуальна эта точка зрения среди представителей женской аудитории (79%) и людей в возрасте 60 лет и старше (82%).

11 августа мать годовалого ребенка подала заявление в полицию на священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине. По словам женщины, он грубо обращался с малышом, в результате чего тот получил травмы.

Прихожанка рассказала, что за такой обряд она заплатила 3,5 тыс. рублей. На снятом в ходе крещения ролике видно, как батюшка силой окунает ребенка в воду с головой. Мать пытается забрать малыша, однако священник не позволил ей этого сделать. В результате у ребенка на теле остались ссадины и ушибы. В результате случившегося священник получил запрет в служении сроком на год.