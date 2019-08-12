Гатчинского священника проверит полиция

Полиция в Гатчинском районе Ленинградской области проверит священника, подозреваемого в жестоком обращении с ребенком. Об этом 12 августа ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По данному факту полиция проводит проверку», — сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова прокомментировала произошедшее и сказала, что осуждает действия Игумена Фотия (Нечепоренко), но в данный момент не планирует вмешиваться в ситуацию, потому что обращение от матери в ее аппарат не поступало.

12 августа священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине, подозреваемый в жестоком обращении с маленьким ребенком, также прокомментировал инцидент, произошедший на крещении. Накануне сообщалось, что священник, который насильно погружал в воду годовалого ребенка во время церемонии, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

В июне 2018 года в Сети появилось видео, на котором католический священник ударил маленького ребенка по щеке во время крещения.