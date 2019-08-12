Прямой эфир

Гатчинского священника проверит полиция

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция в Гатчинском районе Ленинградской области проверит священника, подозреваемого в жестоком обращении с ребенком. Об этом 12 августа ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По данному факту полиция проводит проверку», — сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова прокомментировала произошедшее и сказала, что осуждает действия Игумена Фотия (Нечепоренко), но в данный момент не планирует вмешиваться в ситуацию, потому что обращение от матери в ее аппарат не поступало.

12 августа священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине, подозреваемый в жестоком обращении с маленьким ребенком, также прокомментировал инцидент, произошедший на крещении. Накануне сообщалось, что священник, который насильно погружал в воду годовалого ребенка во время церемонии, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

В июне 2018 года в Сети появилось видео, на котором католический священник ударил маленького ребенка по щеке во время крещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Епископ с Кипра обвинил беременных женщин в появлении геев
Польские священники сожгли книги о Гарри Поттере

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017