В японском Саппоро застрелили медведя

В японском городе Саппоро охотники застрелили пришедшего в город медведя. Об этом в среду, 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Отмечается, что зверь был замечен в жилом районе на юге города с населением в почти 2 млн человек. Члены местной ассоциации охотников застрелили животное, а полицейские Саппоро предупредили жителей о возможности нового появления медведей в городе и попросили людей быть бдительными.

На телевидении отметили, что в последние несколько недель медведей встречали еще в нескольких районах Саппоро — они совершали набеги на частные сельскохозяйственные угодья.

Накануне сообщалось, что рядом с финской школой обнаружили медведя, а в Хабаровском крае медведь растерзал грибника.