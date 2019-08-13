Медведь растерзал грибника в Хабаровском крае, сообщает во вторник, 13 августа, ТАСС со ссылкой на администрацию Верхнебуреинского района.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Сулук утром в понедельник. Местный житель отправился за грибами.

«На выходе из поселка на него напал медведь, очень большой медведь», — рассказали в администрации, уточнив, что мужчина погиб сразу.

Позже на место выехали охотоведы. Хищника застрелили. Как отмечается, в этом районе медведи появляются очень часто.

10 июня житель Тувы получил серьезные травмы от нападения медведя в природном заказнике «Хутинский», притом что сам он смог откусить зверю часть языка.