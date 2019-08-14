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Суд в США не поддержал штат Невада в деле о вывозе оружейного плутония

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Фото: Global Look Press/Jim West
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Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) не поддержал власти Невады в споре с администрацией США по спору касательно вывоза из хранилища оружейного плутония, а также запрета на ввоз нового.

Согласно информации суда, власти Невады обратились в суд с требованием к министерству энергетики США и национальному управлению ядерной безопасности запретить перевозку плутоний в хранилище в 150 км от Лас-Вегаса, так как это подвергает опасности местных жителей и нарушает ряд норм в экологической сфере.

Как пишет ТАСС, на момент разбирательства около 500 кг плутония были доставлены на объект, однако власти штата об этом уведомлены не были. Апелляционный суд сослался на то, что министерство энергетики ранее уже обязалось вывезти плутоний в течение нескольких лет в штат Техас. Кроме того, администрация США обещала, что поставок в Неваду больше не будет.

В 2017 году неизвестные украли оружейный плутоний с одной из парковок в Техасе. ФБР так и не смогло обнаружить ни радиоактивный металл, ни преступников.

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