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Пять человек погибли в результате аварии под Краснодаром

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Фото: Кубанские новости
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Пять человек погибли в результате аварии, которая произошла на магистрали Темрюк–Краснодар–Кропоткин в Краснодарском крае. Об этом сообщает во вторник, 13 августа, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как уточняется, четыре человека скончались на месте происшествия, позже в реанимации от полученных травм умер еще один человек — несовершеннолетний.

Кроме того, добавили в ведомстве, в результате произошедшего шестеро пострадали. Четверо из них остаются Усть-Лабинской центральной районной больнице, двоих медики бригады санавиации доставляют в Краснодарскую краевую больницу.

Ранее 13 августа на трассе «Лена» в Якутии произошла авария. Грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Toyota Mark II. В результате ДТП пять человек погибли, еще четверо получили травмы и попали в реанимацию.

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