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Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

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Фото: ysia.ru
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Две машины столкнулись на федеральной автодороге «Лена» в Якутии. В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ДТП произошло на 379-м км трассы. Отмечается, что спасателями проведены работы по деблокировке погибших и пострадавших.

12 августа четыре автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области. По данным ГИБДД, три человека погибли, еще четверо получили травмы.

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