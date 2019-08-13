Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

Две машины столкнулись на федеральной автодороге «Лена» в Якутии. В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ДТП произошло на 379-м км трассы. Отмечается, что спасателями проведены работы по деблокировке погибших и пострадавших.

12 августа четыре автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области. По данным ГИБДД, три человека погибли, еще четверо получили травмы.