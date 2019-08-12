Три человека погибли в массовом ДТП в Тульской области

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области. Три человека погибли, еще четверо получили травмы.

Авария произошла на автодороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. По данным ГИБДД, произошло столкновение легковых автомобилей Mercedes, Mazda, Skoda и «Лада Ларгус». Об этом сообщают «Тульские известия». По предварительной информации, спровоцировавший ДТП водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии смертельные травмы получили три человека. Еще четверо пострадали. Сотрудники ГИБДД организуют движение для объезда аварии.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП на трассе в Воронежской области погибли два человека. Столкнулись три автомобиля и мотоцикл.