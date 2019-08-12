Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Саратовской области

Автомобиль Nissan лоб в лоб столкнулся с «Ладой» во время обгона на трассе в Саратовской области. Один человек погиб, четверо доставлены в больницу.

Авария произошла на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград на территории Вольского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan решил обогнать колонну автомобилей через встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина». От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В отечественной машине травмы получили 44-летний водитель и его пассажиры 69, 71 и 77 лет. По факту ДТП проводится проверка.