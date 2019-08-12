Прямой эфир

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль Nissan лоб в лоб столкнулся с «Ладой» во время обгона на трассе в Саратовской области. Один человек погиб, четверо доставлены в больницу.

Авария произошла на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград на территории Вольского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan решил обогнать колонну автомобилей через встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина». От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В отечественной машине травмы получили 44-летний водитель и его пассажиры 69, 71 и 77 лет. По факту ДТП проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Дон» под Воронежем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017