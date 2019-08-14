Прямой эфир

В офисе Зеленского не стали объяснять заявления об обстрелах ВСУ домов в Донбассе

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура Украины потребовала объяснить заявления пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель об обстрелах военными ВСУ гражданских объектов на юго-востоке страны. В офисе украинского президента пояснять высказывания отказались.

На невысокой ноте: Украина выразила протест после визита Путина в Крым
В Москве заявления официального Киева назвали ничтожными

«По результатам рассмотрения обращения… о предоставлении официальной информации сообщаем, что в офисе президента запрашиваемая информация отсутствует», — сообщается в документе, который оказался в распоряжении «theБабель».

7 июня в эфире телеканала «1+1» Мендель, в частности, заявила, что украинские военные в Донбассе часто попадают на провокации — по ним стреляют из жилых домов, школ, больниц, где есть мирные граждане, передает ТАСС. После этого, по ее словам, отвечая на провокации, бойцы ВСУ обстреливают мирное население. Таким образом, отметила пресс-секретарь, гибнут украинцы.

Из-за этих заявлений Мендель дважды вызывали на допрос — в Генпрокуратуру и в Военную прокуратуру. Правоохранители в том числе хотят выяснить, располагает ли офис президента соответствующими доказательствами и являются ли высказывания пресс-секретаря официальной позицией или личным мнением.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британский дипломат заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017