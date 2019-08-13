Прямой эфир

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае во вторник, 13 августа, произошла автомобильная авария с участием нескольких машин, в результате погибли четыре человека. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

«ДТП произошло на 39-м км автомобильной дороги Темрюк–Краснодар–Кропоткин около 17:00 мск. По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали», — отметил собеседник агентства.

Ранее 13 августа на трассе «Лена» в Якутии произошла авария. Грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Toyota Mark II, который двигался из Нерюнгри в поселок Чульман. Водитель грузовика заранее заметил опасные маневры машины, даже остановил свой транспорт, но избежать аварии не удалось: легковушка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с большегрузом.

В результате ДТП пять человек погибли, еще четверо получили травмы и попали в реанимацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Якутии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017