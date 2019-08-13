Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае во вторник, 13 августа, произошла автомобильная авария с участием нескольких машин, в результате погибли четыре человека. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

«ДТП произошло на 39-м км автомобильной дороги Темрюк–Краснодар–Кропоткин около 17:00 мск. По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали», — отметил собеседник агентства.

Ранее 13 августа на трассе «Лена» в Якутии произошла авария. Грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Toyota Mark II, который двигался из Нерюнгри в поселок Чульман. Водитель грузовика заранее заметил опасные маневры машины, даже остановил свой транспорт, но избежать аварии не удалось: легковушка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с большегрузом.

В результате ДТП пять человек погибли, еще четверо получили травмы и попали в реанимацию.