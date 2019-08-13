Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Якутии

Состояние четверых пострадавших в ДТП с легковушкой и грузовиком на трассе «Лена» в Якутии врачи оценивают как стабильно тяжелое. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Авария произошла утром 13 августа на 379-м км трассы, пишет «Федеральное агентство новостей». Грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Toyota Mark II, который двигался из Нерюнгри в поселок Чульман. Водитель грузовика заранее заметил опасные маневры машины, даже остановил свой транспорт, но избежать аварии не удалось: легковушка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с большегрузом. После удара Toyota отбросило в кювет. В результате ДТП пять человек погибли, еще четверо получили травмы и попали в реанимацию Нерюнгринскую ЦРБ. Как отметили в ГИБДД, все девять человек ехали в легковом автомобиле.

«Предварительно установлено, что компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16–17 лет, остановила попутный автомобиль. <…> Несмотря на то что в салоне легковой машины уже находилось несколько пассажиров, юноши и девушки сели в салон и разместились на коленях друг друга», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает телеканал «360», прибывшим на место аварии спасателям пришлось прибегнуть к спецсредствам, чтобы извлечь погибших и пострадавших из искореженной легковушки.

В ГИБДД полагают, что водитель легковушки мог оказывать услуги по перевозке пассажиров. Экспертиза установит, находился ли он в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Также экспертиза установит техническую исправность автомобиля. Водитель грузовика не пострадал. На месте работает оперативно-следственная группа, сообщает телеканал «Звезда».