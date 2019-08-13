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Reuters назвало кандидата на должность посла США в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщило во вторник, 13 августа агентство Reuters.

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Бигэн окончил университет штата Мичиган, где изучал, согласно официальной биографии, «политические науки и русский язык». Он входил в состав американо-российского делового совета и вашингтонского американо-российского фонда. Занимал должность вице-президента в корпорации Ford Motor Company, где отвечал за взаимодействие с властями других стран.

При президенте Джордже Буше-младшем работал исполнительным секретарем совета нацбезопасности Белого дома. До прихода в Белый дом был советником по вопросам внешней политики у ряда конгрессменов.

Газета The Wall Street Journal на прошлой неделе отмечала, что Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства США в РФ.

Издание тогда сообщало, что в число возможных кандидатов входят Бигэн и посол в ФРГ Ричард Гренелл. Однако в публикации говорилось, что Гренелл не заинтересован в должности.

7 августа стало известно об отставке посла США в России Джона Хантсмана. Позже в этот же день информацию подтвердил пресс-секретарь американского посольства.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Хантсман на своем посту не смог реализовать потенциал отношений между странами.

Российский сенатор Алексей Пушков посчитал уход Хантсмана с поста вполне логичным, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки». Хантсман признал, что в настоящее время он ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами.

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