Прямой эфир

Пушков рассказал о попытках США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Света Федерации Алексей Пушков рассказал о попытках США обеспечить себе алиби после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал в Twitter.

Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог
А пока Россия будет наблюдать за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности

По его мнению, ссылки Вашингтона на необходимость привлечь Пекин к переговорам о ракетах — это «упражнение в лицемерии».

«Они (эти ссылки — Ред.) призваны обеспечить США некое алиби после их решения выйти из ДРСМД», — сообщил сенатор в понедельник, 12 августа.

КНР, пояснил политик, уже неоднократно заявлял, что его подобные переговоры не интересуют, и Вашингтону это хорошо известно.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В российском МИД отметили, что действия Соединенных Штатов обусловлены желанием «избавиться от ограничений» в производстве запрещенных договором ракет.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков оценил кандидатуру Гренелла на пост посла США в России
Болтон обвинил Китай в выходе США из ДРСМД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017