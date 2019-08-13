Синоптики рассказали о погоде в Москве на 13 августа

Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе 13 августа.

В дневное время воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, ночью — 15-17 градусов. В Подмосковье днем от 20 до 25 градусов, ночью местами может похолодать до 12 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Кратковременные дожди и грозы ожидаются преимущественно в ночные часы, ветер южный 5-10 м/с с порывами до 17 м/с.

Из-за грозы и сильного ветра будет действовать желтый уровень опасности по Московской области с 17:00 и по Москве с 18:00.

12 августа главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди.

Первая декада августа стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Менее летним был только август 1950 года.