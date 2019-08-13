Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4). В следующем круге 14 августа россиянка сыграет с австралийкой Эшли Барти.
Шарапова на текущий момент занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает «Газета.ру».
Турнир в Цинциннати завершится 19 августа. Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.
6 августа Шарапова проиграла эстонке Анетт Контавейт в первом круге турнира WTA в Торонто.