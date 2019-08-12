МИД Китая осудил США за контакты с протестующими из Гонконга

Власти Китая недовольны действиями политиков и дипломатов США, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией. По словам официального представителя МИД страны Хуа Чуньин, это вмешательство во внутренние дела КНР.

«США без всяких оснований обвиняют центральные власти Китая, одновременно поощряя насилие и противозаконные действия в этом специальном административном районе», — цитирует ее ТАСС.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай требует от американской стороны пресечения подобных встреч. При этом она не поддержала высказанную местными СМИ точку зрения, что к акциям протеста напрямую причастно ЦРУ.

Ранее 12 августа из-за проникновения протестующих в аэропорт Гонконга были отменены все рейсы. Посадку разрешили только тем самолетам, которые уже находились в полете.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения парламентом района Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.